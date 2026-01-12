BMC election 2026: एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवार, 124.4 करोड़ की संपत्ति, अलीबाग में ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े
By रुस्तम राणा | Updated: January 12, 2026 15:35 IST2026-01-12T15:35:13+5:302026-01-12T15:35:13+5:30
BMC election 2026: बीजेपी के मकरंद नार्वेकर, जो दक्षिण मुंबई से बीएमसी चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। वे एक एक्टिव रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, जो मुंबई के पास दूसरे घर की जगह अलीबाग में लगातार ज़मीन के टुकड़े खरीद रहे हैं। पेशे से वकील मकरंद नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के छोटे भाई हैं, जिन्होंने चुनावों के लिए दायर हलफनामे के अनुसार ₹124.4 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।
रियल एस्टेट पोर्टफोलियो
नार्वेकर द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उनके पास अलीबाग में 27 कृषि भूमि के टुकड़े हैं, साथ ही दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 1,400 वर्ग फुट से ज़्यादा का एक फ्लैट भी है। चुनावों के लिए दायर हलफनामे के अनुसार, ये ज़मीन के टुकड़े नरवेकर ने जून 2022 और नवंबर 2025 के बीच खरीदे थे।
यह अपार्टमेंट नरवेकर ने अक्टूबर 2021 में खरीदा था। हलफनामे से यह भी पता चलता है कि नरवेकर के पास कोई गैर-कृषि भूमि नहीं है। नरवेकर के साथ, उनकी भाभी, हर्षिता नरवेकर भी दक्षिण मुंबई से BMC चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने ₹63 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।
हर्षिता नार्वेकर ने तीन खेती की ज़मीनों का भी ऐलान किया है, जिसमें से एक गोवा में और दो अलीबाग में हैं, जिनमें से एक अक्टूबर 2024 में मकरंद नार्वेकर के साथ मिलकर खरीदी गई थी।
अलीबाग में अपार्टमेंट की कैपिटल वैल्यू ₹15,000 प्रति वर्ग फुट से ₹17,000 प्रति वर्ग फुट तक है। ज़मीन की कीमतों की बात करें तो, लोकल ब्रोकरों के अनुसार, खेती की ज़मीन के लिए यह ₹3-5 करोड़ प्रति एकड़ और गैर-खेती वाली ज़मीन के लिए ₹8-10 करोड़ प्रति एकड़ है।
अलीबाग मुंबई से मुंबई-गोवा हाईवे के रास्ते सड़क मार्ग से लगभग तीन से चार घंटे की दूरी पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा तक रो-रो फेरी से लगभग 45 मिनट लगते हैं।
अलीबाग में ज़मीन के मालिक दूसरे जाने-माने लोग
अप्रैल 2024 में, अमिताभ बच्चन ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से अलीबाग के ए अलीबाग डेवलपमेंट में 10,000 वर्ग फुट का ज़मीन का टुकड़ा ₹10 करोड़ में खरीदा। अक्टूबर 2025 में, उन्होंने ए अलीबाग फेज 2 में 9,557 वर्ग फुट के तीन आस-पास के प्लॉट ₹6.6 करोड़ में खरीदे।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने सितंबर 2025 में अलीबाग के मार्केट में एंट्री की, और HoABL के ही चैटॉ डे अलीबाग में लगभग ₹2 करोड़ का 2,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी अलीबाग में खेती की ज़मीन खरीदने वाले जाने-माने लोगों में से एक हैं। ओबेरॉय रियल्टी, लोढ़ा डेवलपर्स और हीरानंदानी डेवलपर्स जैसे बड़े डेवलपर्स के पास अलीबाग में लैंड बैंक हैं।