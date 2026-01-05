Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड के बारे में कई रोचक तथ्य, जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी पूरे भारत में भव्य तरीके से मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1950 में भारत एक गणतंत्र बना था। यह कार्यक्रम देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और उपलब्धियों को दिखाता है। रंगारंग प्रदर्शनों, राज्यों की झांकियों और एक शानदार फ्लाईपास्ट के साथ, यह परेड हर भारतीय को गर्व और देशभक्ति से भर देती है, जिससे यह साल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले कार्यक्रमों में से एक बन जाता है।

नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और उपलब्धियों को दिखाती है।

गणतंत्र दिवस परेड के बारे में दिलचस्प तथ्य

1- गणतंत्र दिवस परेड हर साल नई दिल्ली में कर्तव्यपथ पर आयोजित की जाती है। हालांकि, 1950 से 1954 तक, इसे इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान जैसे अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था।

2- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे।

3- 1955 में, जब परेड पहली बार राजपथ पर आयोजित की गई थी, तो पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि थे।

4- परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह सलामी 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें "25-पाउंडर" कहा जाता है, जो तीन राउंड में फायर करती हैं। इन शॉट्स का समय राष्ट्रगान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

5- परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में शुरू हो जाती है। प्रतिभागी कार्यक्रम से पहले लगभग 600 घंटे अभ्यास करते हैं। वे परेड के दिन सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाते हैं।

6- टैंक, बख्तरबंद वाहन और आधुनिक सैन्य उपकरणों को दिखाने के लिए इंडिया गेट के पास एक विशेष शिविर लगाया जाता है। परेड से पहले इन वाहनों का कई चरणों में निरीक्षण और तैयारी की जाती है।

7- रिहर्सल के दौरान, हर ग्रुप 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि 26 जनवरी को होने वाली असली परेड 9 किलोमीटर लंबी होती है। जज "सबसे अच्छे मार्चिंग ग्रुप" को चुनने के लिए पार्टिसिपेंट्स को 200 अलग-अलग पैमानों पर आंकते हैं।

8- परेड के हर पल की बारीकी से प्लानिंग की जाती है। थोड़ी सी भी देरी या गलती बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकती है, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गनाइज़र्स के लिए सटीकता बहुत ज़रूरी है।

9- परेड में हर सैनिक चार लेवल के सिक्योरिटी चेक से गुज़रता है। उनके हथियारों की भी सावधानी से जांच की जाती है ताकि यह पक्का हो सके कि उनमें ज़िंदा गोलियां न हों।

10- भारत के राज्यों और मंत्रालयों को दिखाने वाली रंगीन झांकियां 5 किमी/घंटा की स्पीड से चलती हैं। ड्राइवर दर्शकों को साफ़ दिखाने के लिए छोटी खिड़कियों से इन गाड़ियों को चलाते हैं।

11- परेड का ग्रैंड फिनाले "फ्लाईपास्ट" होता है, जिसे वेस्टर्न एयर कमांड ऑर्गनाइज़ करता है। लगभग 41 एयरक्राफ्ट अलग-अलग एयरबेस से उड़ान भरते हैं और कर्तव्यपथ के ऊपर एकदम सही फॉर्मेशन में उड़ते हैं।

12- सालों तक, महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन "अबाइड विद मी" परेड के दौरान बजाया जाता था। हालांकि, हाल ही में इसे प्रोग्राम से हटा दिया गया है।

13- सैनिक भारतीय-निर्मित INSAS राइफलों के साथ मार्च करते हैं, जबकि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज इज़राइली-निर्मित टैवोर राइफलें ले जाती हैं। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को दिखाता है।

14- परेड को ऑर्गनाइज़ करने का खर्च काफी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, 2001 में इसका खर्च लगभग 145 करोड़ रुपये था, लेकिन 2014 तक यह बढ़कर लगभग 320 करोड़ रुपये हो गया।

15- गणतंत्र दिवस समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ खत्म होता है। इस इवेंट के दौरान भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बैंड परफॉर्म करते हैं।

16- हर साल, लगभग 2 लाख लोग गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो इस भव्य आयोजन के लिए भारतीयों के गर्व और उत्साह का सबूत है।

Web Title: Republic Day 2026 16 interesting facts about Republic Day parade