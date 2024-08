Rajya Sabha Election 2024: मप्र से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी ने किया नामांकन, जीतेंगे निर्विरोध, देखें वीडियो

Highlights Rajya Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश ने मेरा नाम सुझाया और मुझे राज्यसभा के लिए नामांकित किया। Rajya Sabha Election 2024: जिम्मेदारी लूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। Rajya Sabha Election 2024: पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं।

Rajya Sabha Election 2024: केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है। कुरियन को भाजपा ने मध्य प्रदेश से और चौधरी को हरियाणा से प्रत्याशी बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, वी.डी. शर्मा और पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश ने मेरा नाम सुझाया और मुझे राज्यसभा के लिए नामांकित किया। जिम्मेदारी लूंगा और लोगों की सेवा करूंगा।

#WATCH | After filing his nomination as BJP candidate from Madhya Pradesh for Rajya Sabha election, Union Minister George Kurian says, "I express my gratitude to Prime Minister Narendra Modi, the central BJP leadership, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav, V.D. Sharma and the entire… https://t.co/aZDWLDMJf5pic.twitter.com/ornLojsY7q — ANI (@ANI) August 21, 2024

#WATCH | In Chandigarh, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "I congratulate Kiran Choudhary on filing her nomination (from Haryana for Rajya Sabha by-election), I extend my best wishes to her. She filed her nomination today, all our MLAs are present here. Other MLAs have also… pic.twitter.com/zu0CfCrLa1 — ANI (@ANI) August 21, 2024

चौधरी ने हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के कई विधायक मौजूद थे। चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने के करीब दो महीने बाद मंगलवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था।

#WATCH | BJP candidate from Madhya Pradesh for Rajya Sabha election, Union Minister George Kurian files his nomination in Bhopal. CM Mohan Yadav is also with him. pic.twitter.com/fODsZjgLkX — ANI (@ANI) August 21, 2024

इसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या को देखते हुए चौधरी का इस सीट पर जीतना तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी।

#WATCH | In Chandigarh, BJP candidate from Haryana for Rajya Sabha by-election, Kiran Choudhry says, "First of all, I would like to thank the entire top leadership of BJP, PM Modi, HM, Manohar Lal, party chief JP Nadda, CM Nayab Saini and all MLAs - from BJP and other parties -… pic.twitter.com/pfAzpFUNlv — ANI (@ANI) August 21, 2024

हरियाणा की पूर्व मंत्री चौधरी (69) जून में अपनी बेटी श्रुति और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई थीं। उन्होंने विधानसभा में तोशाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। नौ राज्यों में राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होंगे। इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का बुधवार को अंतिम दिन है।

#WATCH | After the filing of nomination by Union Minister George Kurian, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "We are fortunate that we are electing popular leader from Kerala, Union Minister George Kurian. We have received our brother from Kerala who will represent us (in Rajya… https://t.co/aZDWLDMJf5pic.twitter.com/3nPZSTuFmp — ANI (@ANI) August 21, 2024

नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी जबकि उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41, कांग्रेस के 28 और जजपा के 10 सदस्य हैं।

विधानसभा में पांच निर्दलीय विधायक हैं, इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) के एक-एक सदस्य हैं और चार सीट खाली हैं। भाजपा को निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत और एचएलपी विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

Web Title: Rajya Sabha Election 2024 madhya pradesh Union Minister George Kurian haryana kiran chaudhary filed nomination pm Narendra Modi CM Mohan Yadav see video