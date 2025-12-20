हाथियों के झुंड के टकराई राजधानी एक्सप्रेस, पटरी से उतरे कई डब्बे; 8 हाथियों की मौत

Rajdhani Express Accident: स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि हाथियों के झुंड में लगभग आठ हाथी थे और उनमें से कई टक्कर में मारे गए।

हाथियों के झुंड के टकराई राजधानी एक्सप्रेस, पटरी से उतरे कई डब्बे; 8 हाथियों की मौत

Rajdhani Express Accident: असम के होजाई में हाथियों के झुंड के सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से टकराने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें आठ हाथियों की मौत हो गई। हादसे एक हाथी का बच्चा घायल हो गया, जिससे रेल सेवाएं बाधित हो गईं।

सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिससे इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री की मौत या घायल होने की खबर नहीं है।

वन अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस टक्कर में आठ हाथियों की मौत हो गई और एक हाथी के बच्चे को बचाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का यह हादसा सुबह करीब 2.17 बजे हुआ। सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सैरंग (आइजोल के पास) को आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) से जोड़ती है।

हादसे वाली जगह गुवाहाटी से लगभग 126 किमी दूर है। घटना के बाद, दुर्घटना राहत ट्रेनें और रेलवे अधिकारी बचाव अभियान शुरू करने के लिए मौके पर पहुंचे।

ट्रेन सेवाएं बाधित

जानकारी के अनुसार, पटरी से उतरने और पटरियों पर हाथियों के शरीर के अंग बिखरे होने के कारण, ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं।

प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को ट्रेन के अन्य डिब्बों में खाली बर्थ में अस्थायी रूप से ठहराया गया। ट्रेन के गुवाहाटी पहुंचने के बाद, सभी यात्रियों को ठहराने के लिए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू करेगी।

यह घटना ऐसी जगह हुई जो हाथियों के लिए तय कॉरिडोर नहीं है। लोको पायलट ने पटरियों पर झुंड को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए। इसके बावजूद, हाथी ट्रेन से टकरा गए, जिससे टक्कर हुई और ट्रेन पटरी से उतर गई।

