Rajasthan: ISI के लिए जासूसी के आरोप में अलवर से शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान से साझा कर रहा था जानकारी; भेजा गया 3 दिन की पुलिस रिमांड में
By अंजली चौहान | Updated: October 12, 2025 08:40 IST2025-10-12T08:37:49+5:302025-10-12T08:40:06+5:30
Spying Case in Rajasthan: राजस्थान खुफिया विभाग ने अलवर निवासी मंगत सिंह को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने कथित तौर पर एक पाकिस्तानी एजेंट के जाल में फंसकर संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा की थी।
Spying Case in Rajasthan: राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान के अलवर निवासी मंगत सिंह को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राजस्थान इंटेलिजेंस ने सिंह को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत हिरासत में लिया। विशेष लोक अभियोजक सुदेश कुमार ने कहा, "मंगत सिंह को कल आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज, उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।"
कुमार ने कहा, "मंगत सिंह, जो एक 'सिद्ध पुरुष' होने का दावा करता था, अलवर में बहुत प्रसिद्ध था। वह अनुष्ठान करने के बहाने लोगों से जबरन पैसे लेता था... जब हमने उसे निगरानी में रखा, तो हमने पाया कि वह एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से जुड़ा था, जिसका नंबर उसके फोन में 'ईशा शर्मा' और 'ईशा बॉस' नामों से सेव है।"
आगे कहा, "जांच से पता चला है कि उसने संवेदनशील रणनीतिक जानकारी पाकिस्तान भेजी थी। जांच में 8,000 और 1,500 रुपये के लेन-देन का भी पता चला है। हम अन्य लेन-देन की भी जाँच कर रहे हैं... ऑपरेशन सिंदूर के बाद, राजस्थान सीआईडी और खुफिया एजेंसियाँ सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं और जासूसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।"
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अलवर के छावनी क्षेत्र की निगरानी के दौरान, अलवर के गोविंदगढ़ निवासी मंगत सिंह की गतिविधियाँ संदिग्ध पाई गईं। मंगत सिंह को कथित तौर पर ईशा शर्मा नाम की एक महिला पाकिस्तानी हैंडलर ने हनीट्रैप में फँसाया था, जिसने सहयोग के बदले उसे पैसे देने की पेशकश की थी। राजस्थान पुलिस के अनुसार, सीआईडी इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जयपुर के विशेष पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।