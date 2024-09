अमेरिका में 'भारत विरोधी' इल्हान उमर से मिले राहुल गांधी, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वॉशिंगटन: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर से मुलाकात की, जिन पर हिंदूफोबिया और लगातार भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस सांसद ने मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में रेबर्न हाउस कार्यालय भवन में अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कांग्रेस सदस्य उमर से भी मुलाकात की।

उमर को कथित तौर पर भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और अमेरिका में इस्लाम समर्थक रुख को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, "भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज, कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर के समर्थक हैं। यहां तक ​​कि पाकिस्तानी नेता भी ऐसे कट्टरपंथी तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर्क होंगे। कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है."

कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने भी अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़ने का फैसला किया, जबकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे। मोदी के भाषण का बहिष्कार करने का उनका निर्णय भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के कथित समर्थन के बारे में उनकी चिंताओं से उपजा है।

India’s Leader of Opposition Rahul Gandhi meets Ilhan Omar in the USA, a Pakistan sponsored anti-India voice, a radical Islamist and an advocate of independent Kashmir.



Even Pakistani leaders would be more circumspect about being seen with such rabid elements.



Congress is now… pic.twitter.com/kEkNLrXvCV