'राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं': कंगना रनौत ने हिंडनबर्ग को लेकर बोला कांग्रेस नेता पर हमला

Highlights कंगना रनौत ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट का समर्थन करने पर राहुल गांधी को बताया खतरनाक आदमी एक्स पर भाजपा सांसद ने लिखा, वह (राहुल गांधी) कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना ने कांग्रेस नेता को देश का कलंक भी बताया

नई दिल्ली: अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत ने हिंडनबर्ग के ताजा विवाद को लेकर राहुल गांधी को देश के लिए सबसे खतरनाक आदमी बताया है। दरअसल, विपक्ष के नेता ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें रिसर्च संस्थान ने सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच पर ऑफिस ऑफ प्रोफिट जैसा गंभीर आरोप लगाया है। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में गांधी पर “देश को अस्थिर करने” और इसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश करने का आरोप लगाया।

रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "वह (राहुल गांधी) कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं...उनका एजेंडा यह है कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो वह इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को निशाना बनाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, एक बेकार की बात साबित हुई है।" भाजपा नेता ने गांधी से कहा कि वह जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें। देश की जनता आपको कभी अपना नेता नहीं बनाएगी। इस पोस्ट में कंगना ने राहुल गांधी को देश का कलंक भी बताया।

Rahul Gandhi is the most dangerous man, he is bitter, poisonous and destructive, his agenda is that if he can't be the Prime Minister then he might as well destroy this nation.

Hindenberg report targeting our stock market that Rahul Gandhi was endorsing last night has turned out…