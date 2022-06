ईडी ऑफिस के लिए राहुल गांधी का पैदल मार्च, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ पहुंचे, प्रियंका गांधी भी मौजूद

Highlights 'नेशनल हेराल्ड' से जुड़े कथित मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। राहुल गांधी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रियंका गांधी भी मार्च में हुईं शामिल, दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है।

नई दिल्ली: 'नेशनल हेराल्ड' से जुड़े कथित मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले में राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली की सड़कों पर जबर्दस्त सियासी हंगामा चल रहा है। राहुल गांधीकांग्रेस मुख्यालय से पैदल ही ईडी ऑफिस के लिए निकले। उनके साथ प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

इससे पहले ईडी के खिलाफ मार्च में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अकबर रोड पर एआईसीसी कार्यालय के आसपास के इलाकों से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओँ का जुटना जारी रहा।

