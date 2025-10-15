Raghopur seat Bihar elections: राघोपुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, राजद विधायक के सामने कौन होगा एनडीए प्रत्याशी

Highlights राघोपुर से उनके सामने एनडीए के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हाजीपुर के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन भरने पहुंचे थे। वैशाली जिले के तेजस्वी यादव के साथ दो और प्रत्याशी को टिकट मिला है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी नामांकन की प्रक्रिया के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूरे समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रहीं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई थी।

बता दें कि राघोपुर से उनके सामने एनडीए के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। पिछली बार यानी 2020 में तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव थे। जिसे तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव हार दिया था। तेजस्वी यादव बुधवार को अपने साथ हाजीपुर के राजद प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया हाजीपुर के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन भरने पहुंचे थे।

राजद के द्वारा वैशाली जिले के तेजस्वी यादव के साथ दो और प्रत्याशी को टिकट मिला है, जिसमें लालू परिवार के खास माने जाने वाले महुआ विधायक मुकेश रोशन को भी टिकट मिला है। तेजस्वी यादव के नामांकन को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला।

समर्थकों की भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने समाहरणालय परिसर के आसपास नो व्हीकल जोन घोषित किया था। जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। बता दें कि राघोपुर सीट राजद का पारंपरिक गढ़ रही है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुके हैं।

तेजस्वी यादव अब तीसरी बार इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। हाजीपुर का पूरा इलाका बुधवार को चुनावी माहौल में डूबा रहा और सभी की नजरें अब राघोपुर की इस हॉट सीट पर टिकी हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।

