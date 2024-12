Punjab: मोहाली में 5 मंजिला इमारत ढही, महिला की मौत; NDRF और सेना की टीमों का बचाव अभियान जारी

Punjab:पंजाब के मोहाली में पांच मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई वहीं, बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। बताया जा रहा है कि मौके पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है ऐसे में बचाव अभियान जारी है।

गौरतलब है कि घटना बीती रात शनिवार को हुई और रात भर बचाव अभियान के बाद भी आज 22 दिसंबर को भी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। रविवार सुबह घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के जवान बचाव अभियान जारी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमारत ढहने की घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो एक महिला है। हिमाचल प्रदेश के ठियोग की रहने वाली 20 वर्षीय युवती को मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

बचाए गए एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि मलबे में तीन और लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि इमारत के बेसमेंट में एक जिम था और इसकी चार मंजिलें थीं। इमारत के मालिकों द्वारा बगल के प्लॉट पर खुदाई का काम किए जाने के कारण इमारत ढह गई। पुलिस के अनुसार, खुदाई के कारण जमीन धंस गई और उसके साथ ही इमारत भी गिर गई।

इमारत मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने चाओ माजरा गांव के मालिकों परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला अधिकारियों ने एक कंट्रोल रूम फोन नंबर (0172-2219506) जारी किया है और घायलों की सेवा के लिए सिविल अस्पताल (मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ), फोर्टिस, मैक्स और सोहाना सहित शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है।

घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ने एक्स पर पोस्ट किया, "पूरा प्रशासन और अन्य बचाव दल घटनास्थल पर तैनात हैं। मैं प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई जानमाल का नुकसान न हो, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करता हूं।"

