Puja Khedkar UPSC: ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर कार्रवाई, UPSC ने दर्ज कराया केस, जानें मामला

Highlights अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया। पूजा खेडकर आईएएस परीक्षा के समय दिए गए दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में हैं।

Puja Khedkar UPSC: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को आईएएस परिवीक्षाधीन पूजा खेडकर पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करके आपराधिक मुकदमा शुरू किया है। सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने/भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। जांच से यह पता चला है कि उसने धोखाधड़ी करके परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया। जून 2024 में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्टरेट में शामिल हुईं 32 वर्षीय खेडकर पर यूपीएसई सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप है।

