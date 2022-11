स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की साझा की उल्टी तस्वीर, हमलावर हुई प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'हिंदू रीति-रिवाजों का मजाक...'

Highlights राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरती करते हुए अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि आज, बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में नर्मदा आरती के साथ पूजा करने का सौभाग्य मिला। चतुर्वेदी ने ईरानी पर ट्रोल टियारा को बनाए रखने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से आगे निकलने की कोशिश में हिंदू रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में राहुल गांधी की मां नर्मदा की आरती करते हुए एक उल्टी तस्वीर साझा करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना की। गांधी ने शुक्रवार को आरती करते हुए अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी और कहा, "आज, बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में नर्मदा आरती के साथ पूजा करने का सौभाग्य मिला।"

पीटीआई के अनुसार, प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारियों ने गांधी के सिर पर पगड़ी रख दी थी और उनके कंधों पर 'ओम' लिखा हुआ दुपट्टा लपेट दिया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने तस्वीर को उल्टा शेयर करते हुए लिखा, "अब ठीक है।" ऐसे में चतुर्वेदी ने ईरानी पर ट्रोल टियारा को बनाए रखने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से आगे निकलने की कोशिश में हिंदू रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "असम के सीएम को पछाड़ना है क्योंकि ट्रोल टियारा छीना जा रहा है, इसलिए ट्रोल करने की कोशिश में, टाइटल और टियारा को बरकरार रखने के लिए हिंदू रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं।" कांग्रेस प्रवक्ता लावण्या बल्लाल ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री का राहुल गांधी के प्रति जुनून और नफरत हास्यास्पद चरम पर पहुंच गया है।

Have to outdo the Assam CM since Troll Tiara is being snatched away, so in an attempt to troll, lets mock Hindu rituals to retain the title and the Tiara. pic.twitter.com/Ti8I1WYlFH