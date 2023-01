PM मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा आज, मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Highlights प्रधानमंत्री का गुरुवार को अपने महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे के लिए रवाना होने जा रहे हैं। पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात दोनों राज्यों को देंगे। पीएम के दौरे के कारण मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डायवर्ट किए हैं।

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस संबंध में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दौरे को देखते हुए पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 19 जनवरी की दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच वेस्टर्न सबर्ब में वेस्ट्रन एक्सप्रेस हाईवे सहित सभी सड़कों पर भारी वाहनों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के बड़े वाहनों को इस सड़क से होकर गुजरने के लिए मना किया गया है। सभी को हिदायत दी गई है कि अपनी यात्रा के लिए किसी और मार्ग का प्रयोग करें।

Mumbai Traffic Police issues traffic advisory ahead of PM Modi's visit to the city tomorrow



Tomorrow, between 12pm to 9 pm, entry of heavy vehicles on all roads including Western Express Highway in the Western Suburb shall be banned: Mumbai Traffic Police pic.twitter.com/htibWz4vjX