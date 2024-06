दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी से दिल्लीवासियों को मिली राहत, देखें वीडियो

नई दिल्ली: कई हफ्तों तक भीषण गर्मी झेलने के बाद दिल्ली में शुक्रवार दोपहर को हल्की बारिश हुई। बारिश की बहुत जरूरत थी और दिल्ली के लोगों को इसका काफी इंतजार था।

राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी का प्रकोप जारी है

पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान एक बार में 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बढ़ती हीटवेव के कारण, चरम बिजली की मांग ने भी 2024 से पहले दर्ज की गई सबसे अधिक मांग से लगभग 100 मेगावाट की वृद्धि का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital, brings respite from heat and rising temperatures. pic.twitter.com/LYqNl8aPvo — ANI (@ANI) June 21, 2024

प्रचंड हीटवेव के अनुरूप, दिल्ली में 21 लोगों की जान चली गई है। 20 जून को भारत में हीटस्ट्रोक के कारण 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि नौ लोगों की मौत संदिग्ध हीटस्ट्रोक के कारण हुई।

आईएमडी ने आंधी, बारिश की भविष्यवाणी की

आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी।

#WATCH | Delhi gets respite from heat as it receives light rain pic.twitter.com/obBMjy883l — ANI (@ANI) June 21, 2024

इस बीच 21 जून को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया था। पानी की कमी के कारण दिल्ली में गर्मी की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दिल्ली इस समय पानी की कमी से जूझ रही है जिसके कारण आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्लीवासियों के लिए बारिश राहत भरी है।

#WATCH | Delhi-NCR witnesses sudden weather change after weeks of punishing heat; rain lashes parts of Gurugram



(Visuals from Sadar Bazar) pic.twitter.com/uxcnifwaG5 — ANI (@ANI) June 21, 2024

बारिश इस मायने में भी महत्वपूर्ण थी कि आईएमडी ने पहले ही जून में औसत से कम बारिश की भविष्यवाणी की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 1 जून को मानसून अवधि की शुरुआत के बाद से भारत में 20 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, वर्षा-वाहक प्रणाली ने 12 से 18 जून के बीच कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।

#WATCH | Delhi: Slight respite from the sizzling heatwave; rain lashes parts of national capital



(Visuals from RK Puram) pic.twitter.com/3TWH5qAUE5 — ANI (@ANI) June 21, 2024

हालांकि, मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन से चार दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अब अनुकूल हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में 1 से 18 जून के बीच 64.5 मिमी बारिश हुई, जो लंबी अवधि के औसत (एलपीए) 80.6 मिमी से 20 प्रतिशत कम है।

Web Title: Pre-Monsoon rain lashes parts of Delhi, Gurugram as it brings some relief from scorching heat watch video