चुनावों में पैसे बांटे जाते हैं, पैसे लेने के बाद भी मतदाता अपनी इच्छा से वोट देते, प्रफुल्ल पटेल ने राजनीतिक विवाद किया खड़ा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 16, 2025 17:49 IST2025-11-16T17:48:22+5:302025-11-16T17:49:51+5:30
टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके लिए राजनीति जनसेवा का एक माध्यम बनी हुई है।
मुंबईः पूर्व केंद्रीय मंत्री और राकांपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को चुनावों में पैसे बांटे जाने का दावा करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोगों के वोट देने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ता। वह मुंबई से लगभग 950 किलोमीटर दूर गोंदिया में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
पटेल ने कहा, ‘‘चुनावों में पैसे बांटे जाते हैं। पैसे लेने के बाद भी मतदाता अपनी इच्छा से वोट देते हैं।’’ पटेल ने नेताओं को खुद को ‘बाहुबली’ के रूप में पेश करने के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी खुद को ‘बाहुबली’ नहीं समझना चाहिए। अतीत में हमने कई बाहुबलियों को चुना है।’’
उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके लिए राजनीति जनसेवा का एक माध्यम बनी हुई है। पटेल की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हमेशा महसूस किया है कि राजनीति लोगों की सेवा करने का एक माध्यम है।’’