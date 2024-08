PR Sreejesh Paris 2024 Olympics: खुशी है पति घर पर समय देंगे और गम है मैदान पर नहीं देख सकूंगी, श्रीजेश की पत्नी अनीश्या ने कहा-प्रशंसक होने के नाते दुखी हूं...

Highlights भारतीय हॉकी की इस दीवार की कमी खलेगी। पति का अधिक समय अब मिल सकेगा। केरल का पारंपरिक खाना बहुत पसंद है।

PR Sreejesh Paris 2024 Olympics live update: लाखों भारतीयों की तरह पी आर श्रीजेश की प्रशंसक अनीश्या को मैदान पर भारतीय हॉकी की इस दीवार की कमी खलेगी, लेकिन पत्नी होने के नाते उन्हें खुशी है कि हमेशा घर से दूर रहने वाले पति का अधिक समय उन्हें अब मिल सकेगा। पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के साथ ही महान गोलकीपर श्रीजेश ने हॉकी को अलविदा कह दिया। उनकी पत्नी डॉक्टर अनीश्या ने कहा ,‘मैं उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि प्रशंसक भी हूं। प्रशंसक होने के नाते दुखी हूं कि मैदान पर उन्हें नहीं देख सकूंगी।

This is how much it meant for all of us. Like I said, this could have been the last, but we’ve earned the right to play two more! Your support has been our strength, India. Let's keep this dream alive together! 🇮🇳 #Paris2024@TheHockeyIndia@FIH_Hockey@Olympics@Paris2024pic.twitter.com/O8fGUxgOVh