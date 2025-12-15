Post Office RD Scheme से 10 साल में बन जाएंगे लखपति! जानें निवेश का आसान तरीका
By अंजली चौहान | Updated: December 15, 2025 05:39 IST2025-12-15T05:39:06+5:302025-12-15T05:39:06+5:30
Post Office RD scheme: हर कोई जानना चाहता है कि हर दिन थोड़ी-थोड़ी बचत करके बड़ी धनराशि कैसे जमा की जाए। डाकघर की दैनिक बचत योजना यही सुविधा प्रदान करती है। आप प्रतिदिन बचत करके लाखों रुपये जमा कर सकते हैं।
Post Office RD scheme: आजकल हर व्यक्ति अपने पैसों को तेज़ी से बढ़ाना चाहता है, लेकिन निवेश के कई विकल्पों में जोखिम होता है। यही कारण है कि भारतीय निवेशक एक बार फिर सरकारी गारंटी वाली पोस्ट ऑफिस RD स्कीम (Post Office RD Scheme) की ओर रुख कर रहे हैं। यह एक ऐसी छोटी बचत योजना है जिस पर लोगों का विश्वास हमेशा से कायम रहा है।
सरकारी गारंटी और निश्चित ब्याज़ दर का भरोसा
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं, जिनमें पोस्ट ऑफिस RD स्कीम (Post Office RD Scheme) प्रमुख है, न केवल सरकारी गारंटी के साथ आती हैं, बल्कि इन पर मिलने वाली ब्याज़ दरें भी निश्चित होती हैं। यह सुरक्षा और स्थिरता निवेशकों को अन्य जोखिम भरे विकल्पों से दूर रखती है। यह योजना इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रोज़ाना एक छोटी सी बचत को एक बड़ा कोष बनाने में मदद कर सकती है।
कैसे बन सकते हैं 10 साल में करोड़पति
पोस्ट ऑफिस RD स्कीम (Post Office RD Scheme) की सबसे बड़ी खूबी इसका चक्रवृद्धि (Compound) लाभ है। यदि कोई व्यक्ति रोज़ाना लगभग ₹333 की बचत करता है और उसे मासिक ₹10,000 की किस्त के रूप में RD खाते में जमा करता है, तो 10 साल की अवधि में वह लगभग ₹17 लाख का एक मजबूत कोष बना सकता है।
मासिक जमा: ₹10,000
वर्तमान ब्याज़ दर: 6.7% वार्षिक
10 साल में कुल जमा:₹12,00,000
10 साल में अनुमानित ब्याज़: लगभग ₹5,08,546
परिपक्वता (Maturity) पर कुल राशि: लगभग ₹17,08,546
यानी, आपने जो 12 लाख रुपये जमा किए, उस पर आपको 5 लाख रुपये से अधिक का ब्याज़ मिलेगा। यह उन निवेशकों के लिए एक अनूठा लाभ है जो छोटे निवेश से बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं।
छोटे निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प
यह योजना न केवल बड़े निवेशकों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी शानदार है जिनके पास निवेश के लिए छोटी रकम है। यदि कोई व्यक्ति केवल ₹5,000 प्रति माह का निवेश करता है, तो भी वह 10 साल में लगभग ₹8.54 लाख का कोष बना सकता है।
खाता खोलना हुआ आसान
पोस्ट ऑफिस RD स्कीम (Post Office RD Scheme) का खाता खोलना बेहद सरल है। 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे भी अपने नाम पर खाता खोल सकते हैं, और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वे KYC अपडेट करवाकर खाते का संचालन स्वयं कर सकते हैं।
आकस्मिक जरूरतों के लिए ऋण सुविधा
इस योजना का एक बड़ा लाभ यह भी है कि निवेश शुरू करने के एक वर्ष बाद, जमाकर्ता अपनी कुल जमा राशि का 50% तक ऋण (Loan) ले सकते हैं। यह सुविधा अचानक आई किसी भी जरूरत में बड़ी राहत प्रदान करती है, जिससे निवेशकों को अपनी RD को बीच में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।