Poonch: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा, बस खाई में गिरी, 11 की मौत और 25 घायल, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

पुंछः जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आज भीषण हादसा हो गया। बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 25 लोग घायल हुए हैं। मंडी तहसीलदार शहजाद लतीफ ने कहा कि पुंछ के सवजियान इलाके में मिनी बस का हादसा हो गया। सेना द्वारा बचाव अभियान जारी है।

दुर्घटना में अभी तक 11 लोगों की मृत्यु की सूचना है। घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया।

UPDATE | 11 total deaths yet reported in the mini-bus accident that occurred in the Sawjian area of Poonch in J&K.

Lt Governor of J&K, Manoj Sinha announces relief of Rs 5 lakh each for family members of the deceased. Also directs authorities to provide the best treatment to those injured.