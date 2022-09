बिहार: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल, कह दी बड़ी बात

Highlights पीके ने कहा- 2024 के चुनावों के लिए हमें एक विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है फेविकोल को दी सलाह- कहा उन्हें नीतीश कुमार को अपना ब्रांड अंबेसडर बनाना चाहिए कहा- नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच का जोड़ नहीं टूटने वाला है

पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है। शनिवार को उन्होंने एएनआई से बात करते हुए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक महीने पहले ही बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी के विरोध में नेताओं और पार्टियों से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 2024 के चुनावों के लिए हमें एक विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है।

जब पोल रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, नीतीश जी मुझसे नाराज़ नहीं हैं, यह उनके बोलने का तरीका है। मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है। कौन उनकी बातचीत को गंभीरता से लेगा? वह एक महीने पहले भाजपा के साथ थे।"

यहां उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, हम लोग एक नारा सुनते आए हैं कि फेविकोल का जोड़ है, नहीं टूटने वाला। बिहार में तो हम लोगों ने कई तरह के जोड़ों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। हमने देखा कि नीतीश जी कैसे भाजपा के साथ थे, फिर छोड़ा, फिर साथ आए, फिर छोड़ा।

He (Bihar CM Nitish Kumar) just left BJP a month ago & is meeting leaders & parties in opposition to BJP, but doing that won't make much of a difference. We need a credible face for that, public faith, workforce & mass movement (for 2024 polls): Poll strategist Prashant Kishore pic.twitter.com/hb2nj8Pzkz