पुणे पोर्श कार दुर्घटना: किशोर की मां के खून से बदला गया आरोपी का खून, पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2024 10:57 AM

Next

पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को पोर्श कार चला रहे नाबालिग आरोपी ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।