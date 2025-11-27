"आज देश स्पेस सेक्टर में जो देख रहा वैसा पहले नहीं देखा...", स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी

Skyroot Infinity Campus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस और विक्रम-I ऑर्बिटर रॉकेट का उद्घाटन किया। PM ने इसे इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक 'अनोखा' पल बताया।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "आज देश स्पेस सेक्टर में एक ऐसा मौका देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आज, प्राइवेट सेक्टर भारत के स्पेस इकोसिस्टम में बड़ी तरक्की कर रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और युवा शक्ति को दिखाता है।"

#WATCH | At the inauguration of Indian space startup Skyroot’s Infinity Campus, PM Modi says, "Today the country is witnessing an unprecedented opportunity in the space sector. Today, the private sector is taking great strides in India's space ecosystem. Skyroot's Infinity Campus… pic.twitter.com/VVIFZpx0ya — ANI (@ANI) November 27, 2025

पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का इनोवेशन, रिस्क लेने की क्षमता और एंटरप्रेन्योरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और आज का प्रोग्राम इस बात का रिफ्लेक्शन है कि भविष्य में, भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर के तौर पर उभरेगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय स्पेस यात्रा की शुरुआत कितनी मामूली थी और आज यह कितनी लंबी हो गई है। पीएम ने कहा, "भारत की स्पेस यात्रा बहुत कम रिसोर्स के साथ शुरू हुई थी। लेकिन हमारी उम्मीदें कभी सीमित नहीं थीं। एक समय था जब रॉकेट का एक हिस्सा साइकिल पर ले जाया जाता था। और आज, भारत ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक बनाने वाले के तौर पर अपनी जगह बनाई है। भारत ने साबित कर दिया है कि हमारे सपनों की ऊंचाई रिसोर्स से नहीं, बल्कि इरादे से तय होती है।"

इनफिनिटी कैंपस एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी है जो कई लॉन्च व्हीकल की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग के लिए लगभग 200,000 स्क्वायर फीट वर्कस्पेस में फैली हुई है। इसमें हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की कैपेसिटी है।

स्काईरूट को पवन चंदना और भरत ढाका ने शुरू किया था - दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ़ टेक्नोलॉजी के पुराने स्टूडेंट और ISRO के पुराने साइंटिस्ट थे जो अब एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। यह भारत की लीडिंग प्राइवेट स्पेस कंपनी है।

नवंबर 2022 में, कंपनी ने विक्रम-S, एक सब-ऑर्बिटल रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया - यह स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई।

Speaking at the inauguration of Skyroot’s Infinity Campus. It is a significant leap forward for India’s space sector and its future. @SkyrootAhttps://t.co/EcLEWEcdIx — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2025

इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन और विक्रम-I का अनावरण भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक बड़ा बढ़ावा देता है - और एक कॉन्फिडेंट और काबिल ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में प्राइवेट प्लेयर्स की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।

