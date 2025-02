PM Narendra Modi in Mahakumbh: मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मेरे मन को असीम शांति और संतोष मिला?, केसरिया रंग का कुर्ता और नीले रंग का पायजामा पहने...

Highlights PM Narendra Modi in Mahakumbh: दूध से गंगा का अभिषेक किया और माला फूल चढ़ाकर आरती की। PM Narendra Modi in Mahakumbh: रुद्राक्ष की माला से जाप भी किया। PM Narendra Modi in Mahakumbh: आशीर्वाद पाकर मेरे मन को असीम शांति और संतोष मिला।

PM Narendra Modi in Mahakumbh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और कहा कि ‘‘मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मेरे मन को असीम शांति और संतोष मिला।’’ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संगम में स्नान करते समय प्रधानमंत्री को पूरी बांह का केसरिया रंग का कुर्ता और नीले रंग का पायजामा पहने देखा गया। उन्होंने रुद्राक्ष की माला से जाप भी किया। उनके गले में भी रुद्राक्ष की एक माला थी। उन्होंने दूध से गंगा का अभिषेक किया और माला फूल चढ़ाकर आरती की।

इसके बाद पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उन्हें गंगा जल का आचमन कराया। संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन-अर्चन किया। काले कुर्ते और केसरिया पटके एवं हिमांचली टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच त्रिवेणी संगम में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने संगम स्थल पर तीनों नदियों की आरती की। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा-अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर-हर गंगे!’’

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में संगम में डुबकी लगाते, सूर्यदेव को अर्घ्य देते, गंगा को प्रणाम करते और रुद्राक्ष की माला जपते हुए अपनी तस्वीरें भी साझा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘भारत की एकता के महायज्ञ महाकुंभ 2025, प्रयागराज में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान कर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का शुभाशीष प्राप्त किया।

हर हर गंगे।’’ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह प्रयागराज हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से वह ‘एमआई 17’ हेलीकॉप्टर में सवार होकर डीपीएस हेलीपैड उतरे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। यहां से प्रधानमंत्री अरैल घाट पहुंचे, जहां से विशेष नाव पर सवार होकर उन्होंने त्रिवेणी संगम का रुख किया।’’

इसमें कहा गया कि नाव पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे जिन्होंने इस दौरान उन्हें महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं के विषय में जानकारी दी। नाव से भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी संगम में मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिवादन स्वीकार किया।

अधिकारियों ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री के दौरे में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसलिए कुछ क्षेत्रों में ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया गया और श्रद्धालु अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं।’’ सरकार ने भी अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब त्रिवेणी संगम पहुंचे तब आम श्रद्धालु भी संगम में स्नान कर रहे थे और उनके के आगमन के बावजूद लोगों को स्नान करने से नहीं रोका गया।’’ बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री का महाकुंभ में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली में चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ये दोनों ही चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जी जान लगा दी है, जबकि अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव में वह सपा को हराकर यह सीट अपने खाते में लाने के लिए प्रयासरत है। इससे पूर्व, 13 दिसंबर, 2024 को अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं को आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 5,500 करोड़ रुपये मूल्य की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया था।

प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को सुबह 10 बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत 47.30 लाख लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। वहीं 13 जनवरी, 2025 से शुरू हुए महाकुंभ में मंगलवार तक 38.29 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं।

