Nagaland CM Neiphiu Rio: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी बधाई

Neiphiu Rio Birthday: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को जन्मदिन की बधाई और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी को जन्मदिन की बधाई। वह नगालैंड को और विकसित बनाने तथा लोगों को सशक्त करने के प्रयासों में अग्रणी हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’’

Birthday greetings to Shri Neiphiu Rio Ji, the Chief Minister of Nagaland. He is at the forefront of numerous efforts to further develop Nagaland and empower the people. May he be blessed with a long and healthy life. @Neiphiu_Rio — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2024

रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीटीवी) के नेता हैं और वह राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री यह उनका पांचवा कार्यकाल है।

Best Birthday wishes to Sh @Neiphiu_Rio, CM, #Nagaland. May you be blessed with good health and long life. pic.twitter.com/9sYA3Kubqh — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 11, 2024

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेफ्यू रियो को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के संस्थापक हैं और उन्होंने तीन कार्यकालों तक नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, जिससे वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले नागालैंड के एकमात्र मुख्यमंत्री बन गए हैं।

My warm birthday greetings to one of the tallest, seasoned and visionary leaders of North-East and Chief Minister of Nagaland Shri @Neiphiu_Rio ji on his birthday.

May God bless him with more strength and long life to serve the people. pic.twitter.com/FDe1CD2k5x — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 11, 2024

