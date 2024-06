PM Modi's oath-taking ceremony on June 9: ड्रोन बैन, जी20 की तरह सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों की पांच कंपनी तैनात, इन मार्गों पर जानें से बचिए, दिल्ली पुलिस गाइडलाइन पढ़िए

Highlights PM Modi's oath-taking ceremony on June 9: सुरक्षा कवर पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के समान होने की संभावना है। PM Modi's oath-taking ceremony on June 9: होटल से कार्यक्रम स्थल तक और वापस आने के लिए निर्दिष्ट मार्ग दिए जाएंगे। PM Modi's oath-taking ceremony on June 9: दिल्ली पुलिस के आधिकारिक नोटिस में कहा कि ड्रोन को बैन कर दिया गया है।

PM Modi's oath-taking ceremony on June 9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रविवार को दिल्ली हाई अलर्ट पर रहेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स की पांच कंपनियों के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा राष्ट्रपति भवन को कवर करेगी। सुरक्षा कवर पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के समान होने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों को उनके होटल से कार्यक्रम स्थल तक और वापस आने के लिए निर्दिष्ट मार्ग दिए जाएंगे।

IMPORTANT NOTICE regarding No-Fly Zone/Prohibition of certain flying objects in the NCT of Delhi in view of swearing-in ceremony.@CPDelhi#DelhiPoliceUpdatespic.twitter.com/4xCSdzincd — Delhi Police (@DelhiPolice) June 7, 2024

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक नोटिस में कहा कि ड्रोन को बैन कर दिया गया है। तैनात किए गए जवान स्निपर्स और सशस्त्र पुलिस कर्मी गणमान्य व्यक्तियों और ड्रोन के मार्गों पर तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरीशस और सेशेल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे।

राष्ट्रपति भवन में भारी सुरक्षा होगी। परिसर के अंदर और बाहर तीन-स्तरीय सुरक्षा की जाएगी। अधिकारी ने बताया, "अर्धसैनिक बलों की पांच कंपनियों और दिल्ली सशस्त्र पुलिस (डीएपी) जवानों सहित लगभग 2500 पुलिस कर्मियों को कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात करने की योजना बनाई गई है।" समारोह के मद्देनजर रविवार को दिल्ली के मध्य भाग की ओर जाने वाली कई सड़कें बंद हो सकती हैं।

सुबह से ही यातायात में बदलाव किया जा सकता है। शनिवार से ही राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी जाएगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में यह कहा गया। मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नौ जून को शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की पांच कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) कमांडो, ड्रोन और ‘स्नाइपर’ (अचूक निशानची) को तैनात किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी ‘हाई अलर्ट’ पर रहेगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा नौ और 10 जून को दो दिन तक लागू रहेगी।

अरोड़ा ने आदेश में कहा, ‘‘ऐसा बताया गया है कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 द्वारा उन्हें प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली के हवाई क्षेत्र में उड़ान निषेध रहेगा।

उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों के उनके होटल से समारोह स्थल जाने और वापस आने के लिए निर्दिष्ट मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। शहर के लीला, ताज, आईटीसी मौर्या, क्लेरिजेस और ओबेरॉय जैसे होटल को पहले ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।

सुरक्षा घेरा पिछले वर्ष हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई व्यवस्था की तरह ही रहने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि रविवार को दिल्ली के मध्य भाग की ओर जाने वाली कई सड़कें बंद की जा सकती हैं या सुबह से ही यातायात में बदलाव किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर शनिवार से ही जांच बढ़ा दी जाएगी। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

