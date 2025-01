VIDEO: अपने पहले पॉडकॉस्ट पर पीएम मोदी ने इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी से जुड़े 'मेलोडी मीम्स' पर दी प्रतिक्रिया: कहा- "वो तो.."

Highlights PM मोदी ने जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ की पीपुल बाय डब्ल्यूटीएफ सीरीज पर अपना पॉडकास्ट डेब्यू किया कामथ ने उनसे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े वायरल "मेलोडी मीम्स" के बारे में सवाल पूछा

PM Modi's 1st Podcast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ की पीपुल बाय डब्ल्यूटीएफ सीरीज पर अपना पॉडकास्ट डेब्यू करते हुए कहा कि उन्हें पिछले 1-2 सालों से सोशल मीडिया पर उनके और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े मीम्स के बारे में पता है। इस हल्की-फुल्की बातचीत में कामथ ने उनसे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े वायरल "मेलोडी मीम्स" के बारे में सवाल पूछा।

कामथ ने फिर पूछा, "प्रधानमंत्री महोदय, चूंकि हम अन्य देशों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यदि मैं थोड़ा विषयांतर कर सकता हूं, तो मुझे कहना होगा कि मेरा पसंदीदा भोजन पिज्जा है, जो इटली से आता है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप इटली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? क्या आपने वे मीम्स नहीं देखे हैं?"

इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, "वो तो चलता रहता है।" उन्होंने कहा, "मैं इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करता।" दो घंटे के पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने बचपन, शिक्षा, राजनीति में प्रवेश, असफलताओं, तनाव से निपटने और नीति प्रबंधन जैसे कई पहलुओं पर बात की।

पॉडकास्ट ट्रेलर को खुद पीएम मोदी ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह उतना ही पसंद आएगा, जितना हमें इसे आपके लिए बनाने में आया!"

An enjoyable conversation with @nikhilkamathcio, covering various subjects. Do watch... https://t.co/5Q2RltbnRW