पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, 'विकास की जीत'...

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 17:37 IST2025-11-14T17:28:18+5:302025-11-14T17:37:40+5:30

पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, लिखा, सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।

PM Modi posted on Bihar elections, Victory of development | पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, 'विकास की जीत'...

पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, 'विकास की जीत'...

Highlightsपीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, 'विकास की जीत'...

पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन पर किया पोस्ट, लिखा, सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।

मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं!

आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले।

English summary :
PM Modi posted on Bihar elections, Victory of development


Web Title: PM Modi posted on Bihar elections, Victory of development

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiBihar Assembly Election 2025Bihar BJPNDARJDNitish Kumarनरेंद्र मोदीबिहार विधानसभा चुनाव 2025राष्ट्रीय रक्षा अकादमीआरजेडीनीतीश कुमार