Pm Modi IN Haryana Rally: भारत में सबसे बड़ा दलित, OBC और आदिवासी विरोधी अगर कोई है वो कांग्रेस परिवार, पीएम मोदी ने शुरू किया प्रचार, देखें वीडियो

Highlights Pm Modi IN Haryana Rally: नेहरू जी जब पीएम थे, तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। Pm Modi IN Haryana Rally: आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। Pm Modi IN Haryana Rally: नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए गठित काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

Pm Modi IN Haryana Rally: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा में प्रचार कर कांग्रेस परिवार पर हमला किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटक में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है... और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के लोग कांग्रेस को मौका देकर आज पछता रहे हैं। जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता।

कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस कट्टर बेईमान पार्टी है। दो दिन पहले ही हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है... जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। देश के बुजुर्गों को दी गई गारंटी... मोदी ने पूरी कर दी है।

पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने का मतलब है... सबका विकास, तेज विकास। तीसरे टर्म में कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा सेंटर बनाने का हमारा अभियान तेज होगा। मोदी ने शनिवार को कहा कि हरियाणा ने तय कर लिया है कि भाजपा राज्य में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाएगी। भारत में सबसे बड़ा दलित, OBC और आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार में आए तो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और नए कार्यकाल में अपनी सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नयी राजग सरकार को अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उसने पहले ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के काम शुरू कर दिए हैं।

हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हमने कांग्रेस सरकार का वह दौर देखा है जब विकास के लिए पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रहता था।’’ मोदी ने कहा कि भाजपा ने समान रूप से विकास कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति देश में झूठ और अराजकता फैलाने तक सीमित हो गई है।

हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के लोग कांग्रेस को मौका देकर आज पछता रहे हैं...



जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता।



कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस कट्टर बेईमान पार्टी है।



- पीएम श्री… pic.twitter.com/6pA6VMUpSp — BJP (@BJP4India) September 14, 2024

उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस ‘अर्बन नक्सल’ का नया रूप बन गई है और उसे झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मोदी ने किसानों के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर शोर मचाती है लेकिन ‘‘मैं उससे पूछता हूं कि वह कर्नाटक और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदती है।’’

प्रधानमंत्री ने पूछा, ‘‘क्या कांग्रेस के शासन के दौरान किसी किसान को उसके खाते में पैसा मिला?’’ उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने और महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है।

मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विनम्रता की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश और राजस्व के मामले में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। मोदी ने कहा कि लोगों ने उन्हें लोकसभा चुनाव में केंद्र में तीसरी बार सत्ता सौंपी है और जनता के उत्साह को देखते हुए भाजपा हरियाणा में भी हैट्रिक लगाने जा रही है।

Web Title: Pm Modi IN Haryana Rally chunav polls 2024 live updates pm narendra modi said anyone biggest opponent Dalit, OBC tribal in India Congress family watch video