'पहले मतदान फिर जलपान', बिहार मतदाताओं से पीएम मोदी की अपील, सोशल मीडिया पर संदेश किया पोस्ट

Bihar Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए जनता को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर मतदाताओं से खास अपील की है कि वह अपने घरों से निकलकर सबसे पहले मतदान करें और बाकी काम बाद में करें। उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया।

एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस अवसर पर, राज्य के उन सभी युवा मतदाताओं को मेरी विशेष बधाई जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। याद रखें—पहले मतदान, फिर जलपान!"

बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान! — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025

बिहार में गुरुवार को पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जहाँ 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा।

18 जिलों में मतदान हो रहा है, जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है।

#BiharElection2025 | Siwan | "I want everyone to vote," says Hina Shahab, mother of RJD candidate in Raghunathpur constituency, Osama. pic.twitter.com/4eiC1HoUhN — ANI (@ANI) November 6, 2025

पहले चरण में, कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं। 2025 के बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा।

NDA में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं।

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: On Janshakti Janta Dal chief Tej Pratap Yadav contesting from Mahua, RJD leader Rohini Acharya says, "My blessings are with him. Do you not bless your siblings?"



She further says, "Unemployment is going to be eradicated in Bihar this time.… pic.twitter.com/kGZwctIeBP — ANI (@ANI) November 6, 2025

बिहार की शेष 122 सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Web Title: PM Modi appeals to Bihar voters posts message on social media said First vote then refreshments