Paris Paralympics 2024: अचूक लक्ष्य!, ऐतिहासिक पहला स्वर्ण, हरविंदर सिंह ने किया धमाल, धर्मबीर ने नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता

Highlights Paris Paralympics 2024: पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए। Paris Paralympics 2024: तीन साल पहले पेरिस में इसी वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। Paris Paralympics 2024: पैरालंपिक खेलों में अपना लगातार दूसरा पदक जीता।

Paris Paralympics 2024: हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालिंपिक में पैरा तीरंदाजी में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल में पोलैंड के लुकाज़ सिसज़ेक को 6-0 (28-24, 28-27, 29-25) से हराकर पैरालंपिक खेलों में अपना लगातार दूसरा पदक जीता। उन्होंने तीन साल पहले पेरिस में इसी वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था, इस तरह वह चार साल में होने वाली इस प्रतियोगिता में पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए।

Harvinder Singh has hit the bullseye of success, clinching the 1st-ever Gold for Bharat in Para Archery in Paralympics!



His Men’s Individual Recurve Open win at #Paralympics2024 is due to his unwavering focus, turning dreams into reality.



Congratulations!#Cheer4Bharatpic.twitter.com/vb3VVijpMS — Raksha Khadse (@khadseraksha) September 4, 2024

#ParisParalympics2024 Medal Tally 🇮🇳#TeamIndia jump to 13th position on the back of Dharambir and Harvinder's gold medals 🥇🥇, bettering their performance from the #TokyoOlympics2020.



Let the #Cheer4Bharat chants ring out loud tonight; let these Para Athletes know that the… pic.twitter.com/FToZNCJoc9 — SAI Media (@Media_SAI) September 4, 2024

हरविंदर ने सेमीफाइनल में 1-3 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ईरान के मोहम्मद रजा अरब अमेरी को 7-3 (25-26, 27-27, 27-25, 26-24, 26-25) से हराया। पेरिस में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन स्पर्धा में शीतल देवी और राकेश कुमार के कांस्य पदक के बाद यह तीरंदाजी में भारत का दूसरा पदक है। धर्मबीर ने स्वर्ण पदक की राह पर एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया।

Harvinder Singh has struck gold with unmatched precision in the Para Archery Men’s Individual Recurve Open at #Paralympics2024! 🥇🎯



This monumental victory marks him as the first-ever Gold Medalist in Para Archery 🏹 at the Paralympics, embodying the vision of our PM Shri… pic.twitter.com/ztQc8t947D — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 4, 2024

9⃣ SHOTS

4⃣ 10s

6⃣ straight points in three sets to clinch gold



🥇 Take a bow, Harvinder Singh - India's first-ever para archery Paralympic gold medalist #Paralympics | #Archery | #TeamIndia | 🔗https://t.co/h5IFEpYgQkpic.twitter.com/OElVuo1RlG — Sportstar (@sportstarweb) September 4, 2024

प्रणव सूरमा ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत को सबसे ऊंचा पहुंचा दिया। भारत की पदक की संख्या 24 हो गई है। जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 कांस्य मेडल हैं। 2022 एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता धर्मबीर ने चार बार फाउल किया, लेकिन आखिरकार वह अपने पांचवें प्रयास में 34.92 मीटर के स्वर्ण पदक जीत लिया।

#ParisParalympics2024 Day 8



A host of events for fans of #TeamIndia to look forward to; Kapil and Kokila will be in action in Blind Judo while Harvinder and Pooja will look to end India's #ParaArchery campaign on a high.#Cheer4Bharat and cheer for the rest of the Indian… pic.twitter.com/i2PEEJksQG — SAI Media (@Media_SAI) September 4, 2024

Web Title: Paris Paralympics 2024 Harvinder Singh wins India’s first-ever gold medal in archery Dharambir wins gold new Asian Record in men’s club throw F51