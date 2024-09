Paris 2024 Paralympics: सुमित अंतिल कमाल, 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण जीता, 3 गोल्ड के साथ 15वें पायदान पर भारत, जानें टॉप-3 देशों की सूची

Highlights पैरालंपिक खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 69.11 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। संदीप (62.80 मीटर) और संदीप संजय सरगर (58.03 मीटर) क्रमशः चौथे और सातवें स्थान पर रहे। पैरालंपिक खेलों के रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए अपने स्वर्ण पदक का बचाव किया।

Paris 2024 Paralympics: सुमित अंतिल ने कमाल कर दिया। पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में पेरिस पैरालिंपिक में पुरुषों की भाला फेंक एफ64 श्रेणी में 70.59 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा कर लिया। टोक्यो की तरह यहां भी सोना जीता। पैरालंपिक खेलों के रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए अपने स्वर्ण पदक का बचाव किया। दो अन्य भारतीय संदीप (62.80 मीटर) और संदीप संजय सरगर (58.03 मीटर) क्रमशः चौथे और सातवें स्थान पर रहे। सुमित ने टोक्यो 2020 के 68.55 मीटर के अपने ही पैरालंपिक खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 69.11 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की।

3rd Gold for India at the Paris Paralympics!



Sumit Antil Wins Gold in Men's Javelin Throw F64, Breaks Paralympics Record!



Defending champion won his 2nd consecutive Paralympics gold with best throw of 70.59m. #Paris2024#Paralympics2024pic.twitter.com/j3v2wmVnW1 — Lost Temples™ (@LostTemple7) September 2, 2024

शीर्ष देशों की पदक तालिकाः (गोल्ड, सिल्वर, कांस्य और टोटल)-

1. चीनः 42 29 14 85

2. ब्रिटेन 29 14 10 53

3. यूएसए 13 19 10 42।

🥇 in Tokyo 2020.

🥇 in Paris 2024.



SUMIT ANTIL - Great in Indian Sports, A hero in Javelin. 🫡 pic.twitter.com/2OnwoXRaaq — Johns. (@CricCrazyJohns) September 2, 2024

श्रीलंका के डुलान कोडिथुवाक्कू ने F44 श्रेणी में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 67.03 मीटर के साथ रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरान ने 64.89 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।चीन 85 पदकों के साथ सबसे आगे है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, जबकि यूएसए क्रमशः 29 और 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। नितेश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक जीता।

महिला एकल एसयू5 स्पर्धा में थुलासिमथी मुरुगेसन और मनीषा रामदास ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। नित्या श्री ने महिला एकल एसएच6 वर्ग में इंडोनेशिया की रानी मार्लिना को हराकर कांस्य पदक जीता और भारत के पदकों की संख्या 15 कर दी। भारत का आठवां पदक पुरुषों के डिस्कस F56 फाइनल में योगेश कथूनिया के रजत पदक जीतने के साथ आया।

🥇 for Sumit Antil

🥇 for Nitesh Kumar

🥈 for Thulasimathi Murugesan

🥈 for Yogesh Kathuniya

🥈 for Suhas Yathiraj

🥉 for Manisha Ramadass

🥉 for Sheetal & Rakesh



7 MEDALS FOR INDIA IN A SINGLE DAY IN PARALYMPICS 🤯🔥 pic.twitter.com/rwy48CRIkf — Johns. (@CricCrazyJohns) September 2, 2024

सुहास यतिराज पुरुष एकल एसएल4 वर्ग में स्वर्ण पदक मैच में लुकास मजूर से हार गए। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार ने कांस्य पदक मैच में इटली के एलोनोरा सार्ती और माटेओ बोनाकिना को 156-155 से हराया। निशाद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद टी47 फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे और प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर टी35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

भारत के पास निशानेबाजी में भी चार पदक हैं, जिसमें अवनी लेखारा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 में स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 में रजत और रूबीना फ्रांसिस ने पी2 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 में कांस्य पदक जीता।

