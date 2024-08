Paris 2024 Olympics, Day 8 update: मनु भाकर पर नजर, 8वां दिन, भारतीय शेड्यूल, पूरी सूची देखें, लाइव स्ट्रीमिंग

Highlights Paris 2024 Olympics, Day 8 live update: Paris 2024 Olympics, Day 8 live update: तीरंदाज मिश्रित युगल वर्ग में पदक से चूककर चौथे स्थान पर रहे। Paris 2024 Olympics, Day 8 live update: निकहत जरीन ने भारतीय फैंस को झटका दिया।

Paris 2024 Olympics, Day 8 live update: मनु भाकर की नजह हैट्रिक की ओर है। ‘मिरेकल गर्ल’ ने अभी तक दो कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया है। आज तीसरे पदक पर निशाना लगाएगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर धमाल कर दिया। 1972 में म्यूनिख में टीम इंडिया ने कंगारूओं को कूटा था। पेरिस ओलंपिक में 32 खेल शामिल हैं। 3 अगस्त को, भारतीय एथलीट निशानेबाजी, नौकायन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी जैसे कई विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

🥉 for Manu Bhaker



“बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा करोगे” - This is what Manu Bhaker said in our podcast show ‘Beyond Scoreboard’ just before the #Olympics#PARIS2024@realmanubhaker#ManuBhaker



pic.twitter.com/7mk7hJZwfu — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 28, 2024

#ParisOlympics2024: In shooting, #ManuBhaker finished second in women's 25m pistol qualification #shooting a total of 590 (294 in precision, 296 in rapid) out of a possible 600 and thus reached her third final of the Paris Olympics. #OlympicGames | #ParisOlympics2024 |… pic.twitter.com/a3gxRtOw9r — All India Radio News (@airnewsalerts) August 2, 2024

Paris 2024 Olympics, Day 8 live update: INDIANS IN ACTION - AUGUST 3 (एक्शन में भारतीय)-

12:30ः शूटिंग, स्कीट महिला, रायज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान

12:30ः गोल्फ, पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - शुभंकर शर्मा, गगनजीत भुल्लर

13:00ः शूटिंग - 25 मीटर पिस्टल महिला फाइनल, मनु भाकर

13:52ः तीरंदाजी, महिला व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन राउंड - दीपिका कुमारी बनाम मिशेल क्रोपेन (जर्मनी)

14:05ः तीरंदाजी, महिला व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन राउंड - भजन कौर बनाम डायनांदा चोइरुनिसा (इंडोनेशिया)

15:45ः नौकायन, पुरुषों की डिंगी रेस 5 - विष्णु सरवनन नौकायन - रेस 5 के बाद - पुरुषों की डिंगी रेस 6 - विष्णु सरवनन

17:55ः नौकायन, महिलाओं की डिंगी रेस 5 - नेथ्रा कुमानन नौकायन - रेस 5 के बाद - महिलाओं की डिंगी रेस 6 - नेथ्रा कुमानन

12:02 (4 अगस्त)- बॉक्सिंग, पुरुषों का 71 किग्रा क्वार्टरफाइनल-निशांत देव बनाम मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेज़ (मेक्सिको)।

PM Shri @narendramodi ji interacts with Olympic Bronze Medalist in 10M Air Pistol competition #ManuBhaker and congratulates her on behalf of the whole nation for her outstanding achievement. pic.twitter.com/q1LKmEaJrs — Satya Kumar Yadav (@satyakumar_y) July 28, 2024

HISTORY IN THE MAKING 🔥🇮🇳



MANU BHAKER QUALIFIES TO THE FINAL IN WOMEN'S 25m PISTOL...👏👏💯



The dream for a third medal is alive for Manu 🇮🇳 🏅🤗😊



The entire nation is cheering for you, Manu. We believe in you ; Give your best 🇮🇳✨@realmanubhaker#ManuBhaker… pic.twitter.com/L2ogX0jTEi — Sonal Goel IAS 🇮🇳 (@sonalgoelias) August 2, 2024

तीरंदाज मिश्रित युगल वर्ग में पदक से चूककर चौथे स्थान पर रहे। पी वी सिंधू , सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, निकहत जरीन ने भारतीय फैंस को झटका दिया। निराशा को दूर करते हुए आठवें दिन खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करेंगे। तीरंदाजी में निराशा हाथ लगी जब धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भकत की जोड़ी मिश्रित युगल कांस्य पदक के मुकाबले में अमेरिका से हार गई।

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/8U6sHOLulR — Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) July 30, 2024

3rd Final out of all the 3 events for Manu Bhaker.



- She has a chance to win the first ever Gold Medal for India in the Paris Olympics. 🇮🇳🥇 pic.twitter.com/Ig3hPWnc7O — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 2, 2024

