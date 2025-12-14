यूपी पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 7 बार के सांसद और कुर्मी नेता पंकज चौधरी को नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया
By रुस्तम राणा | Updated: December 14, 2025 16:23 IST2025-12-14T15:55:36+5:302025-12-14T16:23:22+5:30
यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं की मौजूदगी में की गई। गोयल ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पंकज चौधरी को सर्वसम्मति से बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।"
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी (बीJP) का अगला उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में की। सात बार के लोकसभा सांसद चौधरी, भूपेंद्र चौधरी की जगह लेंगे।
यह चौधरी के नॉमिनेशन फाइल करने के एक दिन बाद हुआ। वह ऐसा करने वाले अकेले उम्मीदवार थे। उन्होंने शनिवार को X पर पोस्ट किया, "आज लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का उनके स्नेह और सम्मान के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं।"
BJP की नज़र 2027 UP चुनावों पर
गोरखपुर के रहने वाले चौधरी सात बार के सांसद हैं और राज्य में एक लोकप्रिय कुर्मी नेता हैं। कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी में आते हैं और राज्य के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी आबादी है। चौधरी की नियुक्ति के ज़रिए, BJP अगले साल के पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले का मुकाबला करना चाहती है।
कुर्मियों ने 2022 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। अब तक, BJP के पास UP के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिर्फ़ तीन कुर्मी नेता रहे हैं - पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह। चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी करीबी माना जाता है।
इस बीच, उनकी बहू हिमांगी चौधरी ने पहले चौधरी पर भरोसा जताने और उन्हें राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी सौंपने के लिए PM मोदी और आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा, "पूरे परिवार में, पोते-पोतियों सहित, खुशी का माहौल है।"