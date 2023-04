लोकसभा चुनाव 2024: 'विपक्ष के पास न तो कोई नेता है और न ही नीति, जनता उनका साथ क्या देगी?', नीतीश कुमार की विपक्ष को जोड़ने की कवायद पर भाजपा का तंज

Highlights भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, विपक्ष के पास न तो कोई नेता है और न ही नीति है। जनता उनका साथ क्यों देगी? भाजपा नेता ने पूछा, क्या नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं? उन्होंने कहा- अगर विपक्ष केवल "मोदी हटाओ" के मूल मंत्र के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिलेगा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्ष को जोड़ने की कवायद पर तंज कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और ऐसे समय में विपक्ष के पास न तो कोई नेता है और न ही नीति है। जनता उनका साथ क्यों देगी?

भाजपा नेता ने पूछा, क्या नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं? उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल विपक्ष बैठकों की इस श्रृंखला को जारी रख सकता है। लेकिन विपक्ष का नेता कौन है? इसकी नीतियां क्या हैं? ये देश के लिए क्या सोच रहे हैं? इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष केवल "मोदी हटाओ" के मूल मंत्र के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। बता दें कि आम चुनाव 2024 को लेकर जेडीयू नेता ने सोमवार को नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।

Is Nitish Kumar doing anything for Bihar as the CM? He met Mamata Banerjee. Mamata Banerjee met Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal met Sharad Pawar. The Opposition can carry on with this series of meetings. But who is the leader of the Opposition? What are its policies? What are…