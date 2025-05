Operation Shield mock drills: 6 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन

Operation Shield mock drills: ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल शनिवार को पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुई, जहां अधिकारियों ने प्रतिक्रिया समय और संकट प्रबंधन का परीक्षण करने के लिए परिदृश्यों का पुनर्निर्माण किया।

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से जुड़ी संभावित आपात स्थितियों के लिए स्थानीय अधिकारियों और जनता को तैयार करने के लिए हवाई हमले के सायरन और युद्ध जैसे परिदृश्यों को सिम्युलेटेड सेटअप में बनाया गया था।

