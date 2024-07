'जो विश्वासघात करे, वो हिंदू नहीं हो सकता', उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बोले

Highlights उद्धव ठाकरे से आज ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मिले इस दौरान मातोश्री में विधि-विधान से पूजा की अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे सरकार पर थी

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में आज ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और इस दौरान ठाकरे परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं, उनके आवास में पहुंचने के बाद विधि-विधान से पूजा भी की गई। हालांकि, इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने मीडिया को संबोधित करते हुए कह दिया कि जो विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारे पास 'पाप' और 'पुण्य' की एक परिभाषा है। सबसे बड़ा पाप विश्वासघात है। उद्धव ठाकरे को धोखा दिया गया है। मैंने उनसे (उद्धव ठाकरे से) कहा कि उन्हें जो विश्वासघात झेलना पड़ा, उससे हम सभी दुखी हैं, जो इसे धारण करता है वह हिंदू नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जनता इससे आहत है और यह चुनाव में दिखा भी। यह उन लोगों का भी अपमान है जो अपना दूसरा नेता अचानक से चुनते हैं, बीच में सरकार तोड़ना और जनादेश का अपमान करना गलत है।"

#WATCH | Mumbai: On meeting, Shiv Sena UBT leader Uddhav Thackeray, Shankaracharya of Jyotirmath, Swami Avimukteshwaranand says, "All of us are followers of Sanatana Dharma. We have a definition of 'Paap' and 'Punya'... The biggest sin is betrayal. Uddhav Thackeray has been… https://t.co/KwLn9xXfBMpic.twitter.com/zX3j3ZPyMq