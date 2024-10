उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, यहां देखिए नए कैबिनेट मंत्रियों की सूची

Highlights उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह पर मत्था टेका और केंद्र शासित प्रदेश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पूरी ताकत से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं।

Omar Abdullah swearing-in ceremony: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह पर मत्था टेका और केंद्र शासित प्रदेश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

NC leaders Sakina Itoo, Javed Ahmed Rana, Javed Ahmad Dar and Independent MLA Satish Sharma took oath as cabinet ministers of Jammu and Kashmir pic.twitter.com/xGDQK73B8z — ANI (@ANI) October 16, 2024

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने पूरी ताकत से इस कार्यक्रम में भाग लिया। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा होने वालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, वामपंथी नेता प्रकाश करात और डी राजा, डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। इस कार्यक्रम में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं।

#WATCH | Srinagar: After attending the swearing-in ceremony of Omar Abdullah as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, PDP chief Mehbooba Mufti says "People have given a mandate with great hope thinking that the wrong decision taken on 5th August, 2019 will be condemned on the… pic.twitter.com/76S1UU4NF2 — ANI (@ANI) October 16, 2024

शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में जावेद अहमद राणा, सुरिंदर कुमार चौधरी, सकीना मसूद, सतीश शर्मा और जावेद अहमद डार शामिल हैं। जहां इटू और डार कश्मीर घाटी से हैं, वहीं राणा, चौधरी और शर्मा जम्मू क्षेत्र से हैं।

#WATCH | Srinagar: After attending the swearing-in ceremony of Omar Abdullah as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "It was important (to form the government here) and getting the rights is even more important.” pic.twitter.com/0SMtivwbFG — ANI (@ANI) October 16, 2024

-मेंढर सीट पर जावेद अहमद राणा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुर्तजा अहमद खान को 14,906 वोटों से हराया.

-सुरिंदर कुमार चौधरी ने नौशेरा में भाजपा के राज्य प्रमुख रविंदर रैना को 7,819 वोटों से हराया।

-सकीना मसूद ने डीएच पोरा में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) के गुलजार अहमद डार को 17,449 वोटों से हराया।

-छंब में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजीव शर्मा को 6,929 वोटों से हराया।

-जावेद अहमद डार ने अपनी पार्टी (जेकेएपी) के यावर अहमद मीर को 9,202 वोटों से हराया।

