अध्यादेश मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल से किया सवाल- जब धारा 370 हटाई गई तो वो कहां थे?

रजौरी: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसी क्रम में हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें इस मामले में अपना समर्थन देने का आश्वासन है।

हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ और कहना है। उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल से इस विषय पर सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा, "जब धारा 370 हटाई गई तो अरविंद केजरीवाल कहां थे? उन्होंने उस समय सरकार का समर्थन किया था और आज वह दूसरी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं।"

#WATCH | Rajouri, J&K: Where was Arvind Kejriwal when Article 370 was scrapped? He supported the govt that time and today he is asking for support from other parties: NC Leader & former J&K CM Omar Abdullah on Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/B6oNlA7zV4