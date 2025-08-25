193 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने किया धमाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 25, 2025 17:08 IST2025-08-25T17:06:58+5:302025-08-25T17:08:14+5:30
अहमदाबादः एक साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी करने वाली मीराबाई चानू ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए सोमवार को यहां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई ने महिलाओं के 48 किग्रा वजन वर्ग में कुल 193 किग्रा (84 किग्रा + 109 किग्रा) वजन उठाकर राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कुल, स्नैच और क्लीन एंड जर्क के रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्थान हासिल किया।
Olympic medalist Mirabai Chanu wins 48kg gold with a total lift of 193kg (84kg+109kg) at the Commonwealth Weightlifting Championships in Ahmedabad pic.twitter.com/D6yIQDEx1L— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025
यह 31 वर्षीय खिलाड़ी इससे पहले 49 किग्रा में भाग लेती थी लेकिन यह वजन वर्ग अब ओलंपिक में शामिल नहीं है। मीराबाई पिछले साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पेरिस ओलंपिक में वह चौथे स्थान पर रही थी।