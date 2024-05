नोएडा सेक्टर 100 की हाईराज सोसाइटी में फटा AC, कई फ्लैट आए जद में, सामने आया वीडियो

By आकाश चौरसिया | Published: May 30, 2024 10:45 AM

Noida Fire: सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में अचानक से एक फ्लैट में लगा एसी फट गया और जल्द ही इसने आसपास के फ्लैट को भी अपनी चपेट में लिया। इसके बाद तो सभी सोसाइटी के ग्राउंड पर भागे।