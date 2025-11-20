VIDEO: एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार छूने लगे पीएम मोदी के पैर, आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 20:17 IST2025-11-20T20:12:12+5:302025-11-20T20:17:33+5:30

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वायरल वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते दिखे। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया, “वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!”

इससे पहले, जनता दल (यूनाइटेड) के चीफ नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, जहां 2005, 2010 और 2015 में उनके शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं। इसी जगह पर जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक भाषण में “संपूर्ण क्रांति” का आह्वान किया था।

एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोजपा (रामविलास) चीफ चिराग पासवान समेत कई लोग गांधी मैदान में हुए समारोह में शामिल हुए।

243 सदस्यों वाली बिहार असेंबली में एनडीए को 202 सीटें मिलीं

एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें उसने 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन सिर्फ़ 35 सीटें ही हासिल कर पाया। सत्ताधारी गठबंधन ने 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया, यह दूसरी बार था जब एनडीए ने राज्य चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। 2010 में, इसने 206 सीटें जीती थीं।

एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 89 सीटें जीतीं, जनता दल (यूनाइटेड) ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) (HAMS) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं।

