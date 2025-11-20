गांधी मैदान में खास गमछा लहराकर बिहार की जनता का आभार जताया?, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 20, 2025 12:43 IST2025-11-20T12:33:03+5:302025-11-20T12:43:26+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य एनडीए नेताओं का अभिवादन किया।
पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गांधी मैदान में अपने खास गमछा लहराकर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की अभूतपूर्व जीत के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi thanks the people of Bihar with his signature 'gamchha' wave at Patna's Gandhi Maidan.— ANI (@ANI) November 20, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/y8eYoiB94d
कुमार ने भारत के संविधान की शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राजग शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, राम कृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नबीन और सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली।
जनता दल (यू) के विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान ने भी बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन ने भी बिहार के मंत्री पद की शपथ ली।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Bihar CM Nitish Kumar thank the people of the state for the NDA's unprecedented victory in the Bihar Assembly elections.— ANI (@ANI) November 20, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/9PBmsCQC3P
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets Bihar CM Nitish Kumar, Governor Arif Mohammad Khan, Union Home Minister Amit Shah, BJP National President JP Nadda and other NDA leaders at Gandhi Maidan in Patna.— ANI (@ANI) November 20, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/ARRu26Y12t
जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों के भी शपथ ली। कुमार (74) पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, उनकी सरकार आठ दिनों के भीतर गिर गई थी।
उनका दूसरा कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ और उसके बाद से 2014 तक वे लगातार राज्य की कमान संभालते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन कुछ समय बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुमार ने आखिरी बार जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी की थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार अगले साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद किया जाएगा।