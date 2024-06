Modi 3.0 Nirmala Sitharaman: मोदी 3.0 में एक बार फिर निर्मला सीतारमण को मिली जगह, जानें उनके बारे

Highlights वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। उन्हें भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है और कॉर्पोरेट मामलों में शामिल रही हैं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। उन्हें भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमिका से पहले, 1970-71 के दौरान, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए वित्त मंत्रालय संभाला था।

सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है और कॉर्पोरेट मामलों में शामिल रही हैं। इसके अलावा वह 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थीं। सीतारमण ने भाजपा के प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा की सदस्य हैं, 2016 से कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और पहले 2014 से 2016 तक आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती थीं।

#WATCH | BJP leader Nirmala Sitharaman takes oath as Union Cabinet minister in the Modi government pic.twitter.com/gCeTLbmR7T