Delhi Car Blast: लाल किला के पास ब्लास्ट मामले में NIA का एक्शन, अल-फलाह विश्वविद्यालय का छात्र बंगाल से गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 13:54 IST2025-11-15T13:54:03+5:302025-11-15T13:54:33+5:30

Delhi Car Blast: अधिकारी जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल और तीन डॉक्टरों से संदिग्ध संबंधों की भी जांच कर रहे हैं।

Delhi Car Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला से फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान के दौरान आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मेडिकल छात्र की पहचान निसार आलम के रूप में हुई है। वह और उसके परिवार के सदस्य काफी समय से पंजाब के लुधियाना में बस गए हैं। हालांकि, उनका पैतृक घर अभी भी दालखोला में है। पता चला है कि वह हाल ही में इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी मां और बहन के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए दालखोला आया था।

एनआईए के जासूस ने दालखोला में आलम के मोबाइल टॉवर लोकेशन को ट्रैक किया और इसके बाद, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के जासूस शुक्रवार को दालखोला पहुंचे और आखिरकार उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया थाने में कुछ घंटों की पूछताछ के बाद, आरोपी को बाद में दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। जहां तक ​​शनिवार सुबह तक उपलब्ध जानकारी है, एनआईए के अधिकारी उसे दिन में बाद में ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला सकते हैं। दालखोला के कोनाल गांव के स्थानीय लोगों, जहां आरोपी का पैतृक घर स्थित है, ने मीडियाकर्मियों को बताया कि हालांकि आलम परिवार काफी समय पहले लुधियाना चला गया था, वे पैतृक घर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे।

कोनाल के एक निवासी ने शनिवार सुबह मीडियाकर्मियों को बताया, “आलम और उसके परिवार के अन्य सदस्य समय-समय पर अपने रिश्तेदारों से मिलने कोनाल आते थे। हमने पाया है कि वह बेहद शिष्ट और मृदुभाषी युवक है। हम कभी भी उग्रवादी गतिविधियों से उसके जुड़ाव के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते थे।"

हरियाणा-दिल्ली सीमा से लगभग 27 किलोमीटर दूर, रागा रोड, जिला फरीदाबाद, धौज में स्थित एक निजी संस्थान, अल-फलाह विश्वविद्यालय पिछले कुछ दिनों में चौंकाने वाली घटनाओं के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में है, जिसमें विस्फोटकों की भारी बरामदगी और दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले के पास विस्फोट शामिल है, जिसमें 12 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और देश हिल गया।

पिछले कुछ दिनों में, पुलिस टीमों ने फरीदाबाद के धौज में अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर का कई बार दौरा किया है, और अपनी जांच के तहत 52 डॉक्टरों से पूछताछ की है। अधिकारी डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. शाहीन शाहिद और डॉ. उमर मोहम्मद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं - ये तीनों जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल को संचालित करने के संदिग्ध हैं।

