Nayab Singh Saini oath: 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे सैनी?, पीएम मोदी सहित कई एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे गवाह!

Highlights Nayab Singh Saini oath: मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। Nayab Singh Saini oath: भाजपा ने संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हैट्रिक हासिल की। Nayab Singh Saini oath: 48 सीटों के साथ सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल की, जो कांग्रेस से 11 अधिक है।

Nayab Singh Saini oath: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि हरियाणा में नई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार 17 अक्टूबर, 2024 को शपथ लेगी, जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर ने मीडिया से कहा कि हमें पीएम की मंजूरी मिल गई है कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में सीएम और मंत्रिपरिषद शपथ लेंगे।

