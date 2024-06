NDA Parliamentary Party meeting: एतवार क्यों... आज की कर लीजिए न मोदी जी, देखें क्या बोले नीतीश कुमार

Highlights नीतीश ने कहा, जेडीयू संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है नीतीश ने कहा, हम सभी आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे नीतीश ने कहा, बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे

Narendra Modi 3rd Time Prime Minister: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया कि मोदी सहित अन्य दलों के नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एतवार क्यों, हम तो चाहते हैं कि आज ही कर लीजिए मोदी जी। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज आपके नाम का प्रस्ताव पर सभी ने समर्थन दिया है, पहले जानकारी मिली कि शनिवार को पीएम पद की शपथ लेंगे।

लेकिन, एतवार को अब शपथ ग्रहण होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप एतवार को पीएम पद की शपथ लेंगे, हम आपके साथ हैं। कल भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे।

