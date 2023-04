संजय राउत को धमकी देने वाला शख्स शराब के नशे में था, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: मुंबई पुलिस

Highlights संजय राउत को भेजे गए संदेश में उन्हें कथित तौर पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह मार डालने की धमकी दी गई थी। मूसेवाला की पिछले साल मई में पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के सदस्य गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि जिस व्यक्ति ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी, वह पुणे का 23 वर्षीय व्यक्ति है, जिसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड या किसी आपराधिक गिरोह से संबंध नहीं है। बता दें कि राउत को भेजे गए संदेश में उन्हें कथित तौर पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह मार डालने की धमकी दी गई थी।

मूसेवाला की पिछले साल मई में पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के सदस्य गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एएनआई के अनुसार, मुंबई पुलिस ने बताया कि संजय राउत को धमकी भरे मैसेज के मामले में पुणे में हिरासत में लिए गए आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Mumbai: The accused person who was detained in Pune related to a threat message to Sanjay Raut has been arrested by police. He has been identified as 23-year-old Rahul Talekar and has no connection with the Lawrence Bishnoi gang. The accused has admitted that he sent the threat…