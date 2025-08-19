VIDEO: भारी बारिश के बीच बिजली गुल होने से मुंबई मोनोरेल हुई खराब, यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

मुंबई: मंगलवार शाम को मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास एक ट्रेन में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मुंबई मोनोरेल सेवा में भारी व्यवधान आया, जिससे यात्री फँस गए और भारी बारिश के बीच आपातकालीन बचाव अभियान शुरू करना पड़ा।

यह घटना शाम लगभग 6:15 बजे हुई जब मोनोरेल चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच रुक गई। यात्रियों ने तुरंत सहायता के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम की आपातकालीन हेल्पलाइन (1916) पर संपर्क किया।

आपात स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, मुंबई अग्निशमन विभाग की टीमें तीन स्नोर्कल वाहनों के साथ बचाव कार्य शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुँचीं। अग्निशमन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया ने निकासी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

इस बीच, संचालन और रखरखाव दल मौके पर तैनात हैं और बिजली आपूर्ति की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रहे हैं। असुविधा को कम करने के लिए, वडाला और चेंबूर के बीच मोनोरेल सेवाएँ एकल लाइन पर सुचारू रूप से चल रही हैं।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बाद से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण प्रमुख स्थानों पर जलभराव हो गया है, उड़ानें बाधित हुई हैं, रेल सेवाएं रुकी हुई हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं।

