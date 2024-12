Mumbai Bus Accident: कुर्ला हादसे पर शिवसेना विधायक का दावा, बोले- "ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया"

Mumbai Bus Accident: महाराष्ट्र के कुर्ला इलाके में बेस्ट बस की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। बेकाबू बस ने एक के बाद एक कई वाहनों को कुचल दिया जिससे यह हादसा बहुत दर्दनाक साबित हुआ। हादसे पर अब जांच शुरू हो गई है वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए है जिसमें हादसा कैसे हुआ यह देखा जा सकता है। सोमवार रात हुए इस हादसे के बाद शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने दावा किया कि मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एसजी बारवे मार्ग पर सोमवार रात को हुई घातक दुर्घटना में शामिल बेस्ट बस का चालक घबरा गया और उसने गलती से ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया।

Maharashtra: Four killed, 25 injured as bus rams into vehicles in Mumbai's Kurla West



