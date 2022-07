JEE 2022: 10वीं फेल वेल्डिंग का काम करने वाले के बेटे ने जेईई-मेन में हासिल किए 99.93 प्रतिशत अंक, पैसे उधार लेकर पिता दिलाया मोबाइल करवाता था कोचिंग

Highlights मजदूर के बेटे को जेईई-मेन 2022 में 99.93 प्रतिशत अंक मिले हैं। दीपक के पिता वेल्डिंग का काम करते है और पैसे उधार लेकर उसे पढ़ाते थे। ऐसे में दीपक आगे जाकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है।

JEE 2022: मध्यप्रदेश के देवास में वेल्डिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति के बेटे ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन में 99.938 पर्सेंटाइल अंक हासिल कर अभावों में पढ़ने वाले नौनिहालों के सामने प्रेरक नजीर पेश की है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के परिणाम सोमवार को घोषित किए थे। इस परीक्षा में दीपक प्रजापति ने 99.938 पर्सेंटाइल अंक हासिल किए है। इसके बाद दीपक ने इंदौर में मंगलवार को संवाददाताओं बात की और अपनी तैयारी को लेकर अपना अनुभव साझा किया है।

बेहद सादे व्यक्तित्व वाले नौजवान ने बताया कि इंदौर के पास स्थित देवास में वेल्डिंग का काम करने वाले उनके पिता 10वीं फेल हैं और मां मामूली भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। इश पर बोलते हुए प्रजापति ने कहा, ‘‘जिन बच्चों के पास पढ़ाई की सारी सुविधाएं होती हैं, उनके पास करियर के विकल्प भी बहुत होते हैं। मेरे पास ऐसे कोई खास विकल्प नहीं थे। लेकिन मुझमें पढ़ाई का जुनून है।’’

इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए दीपक ने बताया कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता ने भी बहुत कष्ट उठाया है। दीपक ने बताया कि कोविड में जब क्लासेस बन्द हो गई थी और पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी, तब उसके पिता ने उसके लिए एक मोबाइल खरीदी थी।

My family had borrowed money to buy a smartphone for online studies during Covid pandemic. We had one room in our house where 4 four members of the family stayed. My father had to take money from relatives for my coaching. I have a dream to pursue engineering at IIT: Deepak pic.twitter.com/L0x973lfh2