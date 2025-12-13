VIDEO: फुटबॉलर मेसी के फैंस हुए निराश, कहा 'बिल्कुल बेकार इवेंट था!'...

By संदीप दाहिमा | Updated: December 13, 2025 14:10 IST

लियोनेल मेसी के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मेसी महज़ करीब 10 मिनट के लिए ही नजर आए, जिससे हजारों फैंस निराश हो गए।

लियोनेल मेसी के ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मेसी महज़ करीब 10 मिनट के लिए ही नजर आए, जिससे हजारों फैंस निराश हो गए। बताया जा रहा है कि यह इवेंट लगभग 45 मिनट तक चलने वाला था, लेकिन तय समय से पहले ही खत्म हो गया। मेसी के जल्दी रवाना होने के बाद स्टेडियम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नाराज़ फैंस ने गुस्से में आकर वहां मौजूद कुर्सियों और अन्य सामानों को नुकसान पहुंचाया। कई फैंस ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर खराब मैनेजमेंट और झूठे वादों के आरोप लगाए।


फैंस का कहना है कि अपने पसंदीदा फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए उन्होंने महंगे टिकट खरीदे थे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की मौजूदगी ने उनके पैसे और समय दोनों को बेकार कर दिया। एक फैन ने ANI से बातचीत में कहा कि इवेंट पूरी तरह निराशाजनक रहा। उनके मुताबिक, मेसी चारों ओर से नेताओं और मंत्रियों से घिरे रहे, जिससे आम दर्शक उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। न तो उन्होंने कोई किक लगाई और न ही कोई पेनल्टी ली। साथ ही, कार्यक्रम में शाहरुख खान को लाने का वादा भी किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। कुल मिलाकर, मेसी के इस टूर की शुरुआत उम्मीदों के विपरीत रही और फैंस के बीच भारी नाराज़गी देखने को मिली।

